В 2021 году крупнейшая украинская газодобывающая компания «Укргаздобыча» добыла на 4% меньше природного газа по сравнению с 2020 годом, сообщила пресс-служба компании 11 января

«Годовая добыча природного газа за 2021 год достигла 13,67 млрд куб. м, из которых 12,93 млрд куб. м было передано на нужды потребителей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года снижение добычи составляет 3,97% или 0,56 млрд куб. м. Объем переданного газа уменьшился на 3,84% или 0,52 млрд куб. м соответственно», — сообщается на сайте компании.

Надежда на погоду. Украине пока хватает газа, но катастрофа — близко © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что компания намерена увеличить добычу природного газа в ближайшие десять лет в 1,8 раза — до 24 млрд кубометров.

При этом в компании «Нафтогаз» отметили нехватку газа в подземных хранилищах по состоянию на декабрь 2021 года и истощенность собственных газовых месторождений Украины. По данным компании, опустошенность месторождений иногда достигает 80%.