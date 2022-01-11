Европейское медицинское агентство признало производственные стандарты российской вакцины «Спутник V», сообщил заместитель главы Центра им. Гамалеи Денис Логунов в комментарии РИА Новости 11 января

По словам Логунова, специалисты Центра им. Гамалеи получили положительное заключение по признанию стандартов производства вакцины «Спутник V» и по проведению клинических исследований.

Кроме того, Логунов отметил, что, несмотря на меньшее число госпитализаций при заражении штаммом коронавируса омикрон, он все еще летальнее, чем вирус гриппа. Специалист спрогнозировал вспышку заражений омикрон-штаммом в РФ в феврале. Представитель ВОЗ объяснила задержку признания «Спутника V» © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Российская сторона предоставила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Европейскому медицинскому агентству (ЕМА) все необходимые для сертификации вакцины документы. По данным западных СМИ, ожидается, что решение будет принято в первом квартале 2022 года.

Ранее исполнительный директор Европейской комиссии по туризму Эдуардо Сантандер заявил, что в ЕС надеются на открытие границ для граждан России весной 2022 года. Он отметил, что в этом вопросе многое зависит от сроков внесения ВОЗ «Спутника V» в список одобренных к применению вакцин.

«Спутник V» — первая зарегистрированная в мире вакцина от коронавируса COVID-19. На данный момент она официально одобрена к применению в 71 стране мира. Заявка на сертификацию российской вакцины в ВОЗ и ЕМА была отправлена в октябре 2020 года.