«Задержан житель Тверской области 2003 года рождения, осуществлявший по указанию Е. Краснова пропаганду идеологии массовых убийств, вовлечение в сообщество «М.К.У.» новых членов, а также подготовку террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры», — сообщили в ФСБ.
Задержанный сторонник украинской радикальной группировки дал признательные показания, кроме того, в его телефоне нашли переписку с главарем МКУ Егором Красновым. Также у него были найдены инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.
Уроженец Твери взят под стражу, на него завели уголовные дела по части 2 статьи 282.1 (участие в экстремистском сообществе) и части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 (приготовление к террористическому акту) УК России.
Ранее, в мае, сторонников украинской экстремистской группировки «Маньяки. Культ убийц», которые действовали по указаниям Краснова, задержали в Саратове.