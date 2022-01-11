В Твери задержан сторонник неонацистской украинской группировки МКУ («Маньяки. Культ убийц»), готовивший теракты в транспорте, сообщила 11 января пресс-служба Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ

«Задержан житель Тверской области 2003 года рождения, осуществлявший по указанию Е. Краснова пропаганду идеологии массовых убийств, вовлечение в сообщество «М.К.У.» новых членов, а также подготовку террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры», — сообщили в ФСБ.

ФСБ задержала троих украинских агентов, готовивших теракты в Крыму © Пресс-служба ФСБ РФ / Пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в фотобанк

Уроженец Твери взят под стражу, на него завели уголовные дела по части 2 статьи 282.1 (участие в экстремистском сообществе) и части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 (приготовление к террористическому акту) УК России.

Ранее, в мае, сторонников украинской экстремистской группировки «Маньяки. Культ убийц», которые действовали по указаниям Краснова, задержали в Саратове.