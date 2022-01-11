Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пора предметно договариваться о прекращении конфликта в Донбассе, Киев готов к необходимым решениям во время саммита «нормандского формата». Об этом 11 января сообщила пресс-служба главы государства

Конфликт в Донбассе достиг точки кипения, любое «резкое движение» приведет к масштабной войне - Пургин © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Украинская сторона считает, что новый саммит «нормандской четверки» дал бы «серьезный толчок» для урегулирования конфликта в Донбассе.

«Украина, Франция и Германия прилагают активные усилия для возобновления результативной работы в нормандском формате на разных уровнях. Ожидаем, что российская сторона поддержит эти усилия, а также будет способствовать достижению прогресса в выполнении решений парижского саммита "нормандской четверки". Проведение очередного саммита в нормандском формате дало бы серьезный толчок процессу мирного урегулирования», — процитировали в офисе президента Украины его главу Андрея Ермака.

Зеленский также приветствовал усилия, которые партнеры Украины в «нормандском формате» продолжают прилагать для практического выполнения договоренностей лидеров, достигнутых во время парижского саммита «нормандской четверки» в декабре 2019 года.