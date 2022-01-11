Переговоры США и России имеют стратегический и долгосрочный посыл в будущее, поэтому стороны будут искать для себя выгоду, а итоги будут известны только президентам двух стран. Такое мнение 10 января выразил в эфире телеканала «Наш» политический консультант Сергей Быков

«Процесс переговоров между США и Россией длительный и носит стратегический характер, и переговоры точно не завершатся однозначной победой одного или другого. В конечном счете США, как и РФ, играют очень важную роль на геополитической шахматной доске, поэтому они будут стараться максимально достичь своих результатов», — заявил он.

При этом Быков считает, что США и Россия не смогут достичь консенсуса без мнения ЕС и Украины. Пока, по его словам, стороны «откусывают каждый по своему маленькому кусочку, но в конце концов этого слона придется съесть вместе». Теперь американцы не смогут навязать миру свою игру. Как прошли переговоры РФ и США в Женеве © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Переговоры по безопасности замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова и замгоссекретаря США Венди Шерман в Женеве продлились почти восемь часов. Рябков заявил, что переговоры были сложными, но конкретными.