«Это абсолютно ложная информация. Мы обратили внимание, что пресс-секретарь бывшего президента Казахстана заявил, что в настоящее время Назарбаев находится в столице страны Нур-Султане», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее в пресс-службе Назарбаева заявили, что экс-президент сейчас в Нур-Султане, несмотря на беспорядки в стране. Отмечалось, что он призывает всех сплотиться вокруг нынешнего главы государства Касым-Жомарта Токаева.
Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, в связи с двукратным ростом цены на газ и соответственно автомобильное топливо. Затем на митингах стали звучать политические требования, в городах страны начались массовые беспорядки. Известно о более 2 тыс. пострадавших в ходе беспорядков и десятках убитых.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к государствам ОДКБ, в страну прибыли миротворцы из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.
10 января в Комитете национальной безопасности Казахстана заявили о стабилизации обстановки в стране.
Токаев отправил в отставку правительство, возглавил Совет безопасности страны и назначил новым премьер-министром Алихана Исмаилова. Также президент Казахстана пообещал провести ряд экономических и политических реформ.