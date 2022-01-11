Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не находится сейчас в Китае, заявили в пресс-службе МИД КНР 11 января

«Это абсолютно ложная информация. Мы обратили внимание, что пресс-секретарь бывшего президента Казахстана заявил, что в настоящее время Назарбаев находится в столице страны Нур-Султане», — говорится в сообщении ведомства.

«Где Назарбаев?» В Казахстане раскроют новые детали сорвавшегося госпереворота © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Касым-Жомарта Токаева.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, в связи с двукратным ростом цены на газ и соответственно автомобильное топливо. Затем на митингах стали звучать политические требования, в городах страны начались массовые беспорядки. Известно о более 2 тыс. пострадавших в ходе беспорядков и десятках убитых.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к государствам ОДКБ, в страну прибыли миротворцы из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.

10 января в Комитете национальной безопасности Казахстана заявили о стабилизации обстановки в стране.

Токаев отправил в отставку правительство, возглавил Совет безопасности страны и назначил новым премьер-министром Алихана Исмаилова. Также президент Казахстана пообещал провести ряд экономических и политических реформ.