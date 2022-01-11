Россия и США уже договорились, что Украина никогда не будет членом НАТО, а на территории балтийских стран не будут размещены ракеты. Об этом 10 января в эфире на телеканале «Наш» заявил депутат Рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестор Шуфрич

«Американцы и россияне уже договорились, что Украина никогда не будет членом НАТО. Второе требование России — это гарантия нераспространения ракет, тем более с ядерными боеголовками, на территорию балтийских республик. Мне сказали, что эти два пункта американцы понимают и не возражают», — сказал депутат.

Слова главы НАТО Йенса Столтенберга о вступлении Украины в Альянс Шуфрич назвал красивой дипломатической игрой.

Переговоры Россия — Запад. Что будет с Украиной, НАТО и США © Виталий Подвицкий Владимир Зеленский ясно понимает, что при его каденции Украина в НАТО не войдет.

Ранее Столтенберг заявил, что необходимо послать четкий сигнал Москве, что НАТО едино и что «будут серьезные политические и экономические последствия для России, если она снова решит применить силу против Украины». При этом он назвал Совет Россия — НАТО «важной платформой для консультаций и диалога с Россией».

В середине декабря Москва предложила проекты договора с США и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР.