В Казахстане назрела необходимость трансформации отношений между обществом и государством, власти подготовят и представят новый пакет политических реформ к сентябрю 2022 года. Об этом 11 января заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания мажилиса, предает Sputnik

Казахстан и Украина: кто выводит людей на майданы © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

«[Пакет реформ] будет подготовлен на основе широкого и конструктивного диалога с гражданским обществом и экспертами. Государство также должно обеспечить полноценное и качественное выполнение своих базовых функций», — пообещал Токаев.

Кроме того, политик сообщил о планах правительства кардинально реформировать систему национальной безопасности Казахстана, включая спецслужбы, армию и другие силовые структуры. Власти намерены увеличить численность Национальной гвардии, создать армейское командование сил специальных операций, усилить органы разведки и повысить зарплаты силовикам.