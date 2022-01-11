Украине необходимо пробиваться в НАТО через членство в Европейском союзе. Об этом 10 января заявил бывший глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль в эфире телеканала «Наш»

«Сегодня Владимиру Зеленскому нужно больше думать, а не делать шум и истерию… Вы же видите, что никакие переговоры ничем не кончается и никто нас в НАТО не приглашает. Тогда нужно развернуться и сказать, что давайте мы сначала идем в ЕС, а потом, уже, будучи членом ЕС, будем педалировать следующий вопрос», — заявил Москаль.

Кроме того он выразил беспокойство, что из-за «своих криков о членстве в НАТО» Украина может лишиться части территории, после чего начнутся столкновения хуже, чем в Казахстане. Переговоры Россия — Запад. Что будет с Украиной, НАТО и США © Виталий Подвицкий

Ранее Москаль заявил, что Украина по стандартам НАТО «сменила только портянки». По его мнению, Украине необходимо пройти полное перевооружение и сменить идеологию руководства страны, чтобы претендовать на членство в НАТО.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за стремительного роста цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов.

К 5 января митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений была направлена армия. Президент Казахстана обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.