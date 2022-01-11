НАТО не сможет в открытую отказать Украине в членстве, поскольку эта мысль разрушит ощущение безопасности внутри блока. Об этом 10 января в эфире телеканала UkrLive заявил директор Института украинской политики, политолог Руслан Бортник

Теперь американцы не смогут навязать миру свою игру. Как прошли переговоры РФ и США в Женеве © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«НАТО сегодня чудесно понимает, что если они сегодня задекларируют по требованию России отказ в будущем членстве Украины, Грузии, Молдавии и возможно других стран, это разрушит сам блок. Потому что он окажется слабее России. Другие страны-члены этого блока почувствуют себя незащищенными. А перспективы расширения еще есть — это Швеция, Финляндия», — заявил Бортник.

При этом политолог отметил, что, несмотря, на нежелание брать Украину члены НАТО США продолжат декларировать свою открытость.

Ранее Бортник заявил, что США ровно так же, как и Россия видят то, что Украина слишком несамостоятельна, чтобы решать свои проблемы. Кроме того, он отметил, что Украине необходимо вести более независимую внешнюю политику, чтобы не заниматься самообманом в поиск псевдопартнеров со стороны США и стран НАТО.