По словам Бортника, украинским властям стоит обратить внимание на то, что риторика США по отношению к Украине в переговорах с Россией фальшива.
«НАТО сегодня чудесно понимает, что если они сегодня задекларируют по требованию России отказ в будущем членстве Украины, Грузии, Молдавии и возможно других стран, это разрушит сам блок. Потому что он окажется слабее России. Другие страны-члены этого блока почувствуют себя незащищенными. А перспективы расширения еще есть — это Швеция, Финляндия», — заявил Бортник.
При этом политолог отметил, что, несмотря, на нежелание брать Украину члены НАТО США продолжат декларировать свою открытость.
Ранее Бортник заявил, что США ровно так же, как и Россия видят то, что Украина слишком несамостоятельна, чтобы решать свои проблемы. Кроме того, он отметил, что Украине необходимо вести более независимую внешнюю политику, чтобы не заниматься самообманом в поиск псевдопартнеров со стороны США и стран НАТО.