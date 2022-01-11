США ровно так же, как и Россия видят то, что Украина слишком несамостоятельна, чтобы решать свои проблемы. Об этом 10 января в эфире телеканала UkrLive заявил директор Института украинской политики, политолог Руслан Бортник

«Нас сегодня обсуждают без нас и если бы мы сегодня проводили самостоятельную политику, нас бы без нас обсуждать не могли. А то, что США и Россия согласны, что мы несамостоятельны, поэтому так и происходит», — заявил он.

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Бортник добавил, что Украине нужно «сбросить с себя ненужное непартнерство» и вернуться в глобальную политическую повестку.

Также, по его словам, настало время, чтобы президент Украины Владимир Зеленский и его команды обратились к «более независимой политике» и, к примеру, главным торговым партнером выбрали Китай, а оборонный союз искать с Турцией или Британией.