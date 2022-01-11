Токаев предложил кандидатуру Смаилова во время заседания мажилиса (нижней палаты парламента). Через 15 минут депутаты единогласно утвердили кандидатуру нового премьера.
Смаилов был назначен временно исполняющим обязанности премьер-министра после отставки правительства предыдущего премьера Аскара Мамина 5 января. Ранее он занимал должность первого заместителя премьер-министра.
Токаев отправил правительство Казахстана в отставку после начавшихся в стране протестов, которые впоследствии переросли в массовые беспорядки. Причиной недовольства населения стало резкое повышение цен на сжиженный газ. Позднее протесты приобрели политический характер. Токаев обратился к лидерам стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за поддержкой. В ответ ОДКБ решила направить в страну миротворцев.
Во вторник президент объявил о завершении миссии ОДКБ в Казахстане. По его словам, вывод миротворческих сил начнется через два дня.