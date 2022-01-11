Сенатор от штата Вермонт, экс-кандидат в президенты США Берни Сандерс 10 января призвал демократов «серьезно скорректировать курс», сосредоточив внимание на борьбе за рабочий класс Америки, передает The Guardian

Демократы США оказались в «неудобном» положении из-за «Северного потока - 2» © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк заявил политик.

Сандерс призвал президента Джо Байдена и лидера большинства в Сенате Чака Шумера настаивать на проведении голосования по отдельным законопроектам, которые были бы благом для работающих семей, сославшись на расширение налоговой льготы на детей, снижение цен на отпускаемые по рецепту лекарства и повышение федеральной почасовой минимальной заработной платы. По мнению Сандерса, эти шаги способны показать, что демократы действительно «борются за рабочий класс».

В США у Сандерса репутация социалиста. Одним из основных пунктов его политической программы было предоставление американцам бесплатного медицинского обслуживания, он также поддерживает государственное финансирование студентов, выступает против жестокости полиции и несоразмерного уровня арестов афроамериканцев и других меньшинств.