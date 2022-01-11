Заявления Белого дома о дезинформации со стороны РФ по переговорам в Женеве вызывают только сочувствие. Об этом 11 января заявила официальный представитель министерства ностранных дел (МИД) России Мария Захарова в эфире «Соловьев Live»

Теперь американцы не смогут навязать миру свою игру. Как прошли переговоры РФ и США в Женеве © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк Джен Псаки заявила, что США готовятся к тому, что Россия будет лгать об итогах переговоров о стратегической стабильности.

«Мы слышали вчера заявления экспертов. В чем-то они были совпадающими с нами, в чем-то мы расходились в оценках. Я бы исходила из заявлений тех людей, которые были на переговорах. То, о чем мы вы говорите, вызывает только уже не недоумение, а глубокое сочувствие», — сказала Захарова.

Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

Россия также не раз отвергала обвинения Запада и Украины в эскалации, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.