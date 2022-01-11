В ближайшие дни начнется вывод объединенного миротворцев ОДКБ из Казахстана, их миссия в стране успешно завершена. Об этом 11 января заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает РИА Новости

«Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ», — сказал Токаев.

Территория без революций. Казахстанский кризис изменил роль и влияние ОДКБ © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Ранее в связи с массовыми беспорядками в Казахстане Токаев обратился за помощью к государствам-партнерам по Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ). В страну прибыли миротворцы из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.

Задачей миротворцев была охрана государственных, военных и социально значимых объектов. В частности, российские военные совместно с казахскими отбили попытки нападения радикалов на воинские части с целью захвата оружия и боеприпасов.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что слаженная работа государств-членов ОДКБ дала возможность оперативно отреагировать на ситуацию и принять меры для нормализации обстановки.

10 января в Комитете национальной безопасности Казахстана заявили о стабилизации обстановки в стране.