«Китай и Россия как постоянные члены СБ ООН и дружественные соседи стран Центральной Азии не должны допустить, чтобы Центральная Азия погрузилась в хаос и войну», — заявил китайский министр.
Он добавил, что «Москве и Пекину необходимо продолжить углублять координацию и взаимодействие своих государств, противодействовать вмешательству сил извне во внутренние дела стран Центральной Азии, а также не допустить, чтобы «цветные революции» и «три силы зла» (терроризм, экстремизм, сепаратизм) вызывали там хаос».
В декабре Ван И заверял, что дружественные отношения Китая с Россией не ослабнут ни при каких изменениях ситуации на международной арене.
На днях американский политик и публицист Патрик Бьюкенен выразил мнение, что президент США Джо Байден исключил военные действия против России, так как Вашингтон хочет переманить Москву на свою сторону в случае конфликта с Пекином. Речь идет об отказе США от военных действий против России в случае начала конфликта с Украиной.