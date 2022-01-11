Китай и Россия обязаны не допустить хаос и войну в странах Центральной Азии. Такое заявление сделал министр иностранных дел КНР Ван И 11 января в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым, его слова передали в МИД Китая

Global Times рассказала, к чему привело давление США на Россию и Китай © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Он добавил, что «Москве и Пекину необходимо продолжить углублять координацию и взаимодействие своих государств, противодействовать вмешательству сил извне во внутренние дела стран Центральной Азии, а также не допустить, чтобы «цветные революции» и «три силы зла» (терроризм, экстремизм, сепаратизм) вызывали там хаос».

В декабре Ван И заверял, что дружественные отношения Китая с Россией не ослабнут ни при каких изменениях ситуации на международной арене.

На днях американский политик и публицист Патрик Бьюкенен выразил мнение, что президент США Джо Байден исключил военные действия против России, так как Вашингтон хочет переманить Москву на свою сторону в случае конфликта с Пекином. Речь идет об отказе США от военных действий против России в случае начала конфликта с Украиной.