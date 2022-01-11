Представители демократической партии сената США оказались в «неудобном» положении из-за голосования о введении санкций против российского газопровода «Северный поток - 2», сообщил на днях портал Axios

Нуланд выступила против санкций в отношении «Северного потока - 2» © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк издания, демократы оказались перед неудобным выбором: либо выступить против президента США Джо Байдена, либо проголосовать против санкций.

Голосование должно стать частью сделки по утверждению номинаций президента США Джо Байдена на посты в Госдепе. Республиканцы обещали тормозить утверждение номинантов в том случае, если против «Северного потока — 2» не будут введены санкции.

В декабре в СМИ появилась информация, что американские сенаторы 14 января проведут голосование по вопросу санкций против «Северного потока — 2». Чтобы законопроект был одобрен, его должны поддержать 60 членов сената.

По мнению представителя Госдепартамента США Неда Прайса, проект новых санкций от республиканцев способен ослабить взаимоотношения Вашингтона и европейских союзников. Также он подчеркнул, что поправка от сенатора-республиканца Теда Круза не является «подлинным прогрессом» в противостоянии агрессии Москвы и защите Киева.