В Казахстане подводят первые итоги произошедших в начале января погромов. В комендатуре города Алма-Аты, который был самой горячей точкой на карте протестов, отрапортовали о числе задержанных и количестве обращений на пульт «102». Об этом 11 января сообщает Sputnik Казахстан

В настоящее время известно о задержании 1 237 предполагаемых участников террористических атак, мародерств и других преступлений. Также власти сообщают, что изъять у боевиков удалось 31 единицу огнестрельного оружия и 1428 боеприпасов.

Зачищены участки Ауэзовского, Алатауского и Медеуского районов, микрорайон Ожет и жилой массив, прилегающий к городскому аэропорту. За несколько дней от граждан поступило порядка 900 сообщений о нарушении безопасности, из них более 600 — на пульт «102».

Акции протеста в Казахстане начались с первых дней 2022 года. Первоначально протестовали жители двух городов: Жанаозен и Актау. Проживающие в них люди потребовали от правительства снижения цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей.

Дело в том, что с наступлением 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения, что привело к взлету цен не только на сам ресурс, но и почти все товары.

Руководство страны согласилось на требования митингующих, однако протесты это не остановило: акции недовольства начали разворачиваться и в других городах. В среду, 5 января, президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и взял на себя обязанности главы Совета безопасности, которые ранее исполнял первый президент республики Нурсултан Назарбаев.

Правительство на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. На всей территории страны ввели режим чрезвычайного положения сроком до 19 января.

Участники погромов предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых погибли десятки человек. По данным МВД республики, в ходе уличных беспорядков погибло уже 16 силовиков, еще около тысячи человек, это уже по информации ООН, получили ранения.

В ответ на это Токаев пообещал жесткие меры против протестующих и попросил о вводе в страну коллективного контингента ОДКБ. В МИД РФ оценили произошедшее в Казахстане как организованную извне попытку насильственным путем нарушить целостность государства.