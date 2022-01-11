Инфляция на Украине в 2021 году составила 10% и стала самой высокой за последние четыре года. Больше всего выросли цены на сахар, подсолнечное масло и природный газ, свидетельствуют опубликованные 10 января данные Государственной службы статистики

Запасы газа на Украине стремительно тают: людей ждут холодные дома и галопирующая инфляция © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк инфляция потребительских цен в декабре прошлого года по сравнению с ноябрем составила 0,6%, за год в целом — 10%. Базовая инфляция в декабре по сравнению с ноябрем составила 0,4%, а за год в целом — 7,9%.

В частности, за 2021 год по сравнению с 2020 цены на пищевые продукты выросли на 10,8% (больше всего на сахар и подсолнечное масло — на 61,5% и 57,7% соответственно), на алкогольные напитки и табачные изделия — на 9,8%, за жилье и коммунальные услуги — на 23,2% (больше всего на природный газ — на 65,8%).

В последний раз инфляция на Украине была выше в 2017 году — тогда она составляла 13,7%.

В декабре депутат Рады Юлия Тимошенко заявляла, что Украина впервые за 30 лет независимости оказалась самой бедной страной Европы. По ее словам, страна занимает последнее место на континенте по ВВП на душу населения. Она добавляла, что главная причина обнищания украинцев — искусственно созданный в стране энергетический кризис, вызвавший колоссальную инфляцию.