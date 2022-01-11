Журналист Максим Юсин прокомментировал ситуацию в Казахстане, а также назвал итоговых выгодоприобретателей случившихся в стране погромов. Соответствующий пост он разместил своем Facebook 10 января

«С момента начала кризиса в Казахстане не прошло и недели, но некоторые предварительные итоги можно подвести уже сейчас. Тем более что ситуация явно стабилизируется, властям с помощью России и ОДКБ удалось добиться перелома. Пришло время сделать выводы, оценить последствия и извлечь уроки», — написал Юсин.

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«Первое в истории использование коллективных сил ОДКБ стало важным прецедентом на постсоветском пространстве. Теперь казахский пример наверняка будут держать в уме и власти стран — членов организации, и оппозиционеры, ведущие с этими властями борьбу, и те силы за рубежом, которые в этой борьбе принимают участие», — подчеркнул Юсин.

Он также акцентировал внимание на том, что волнения в Казахстане мало напоминали классический переворот, а скорее были «попыткой захвата власти, революцией», которая явно координировалась извне, в пользу чего говорит отсутствие внятных лозунгов у «революционеров».

Впереди, уверен Юсин, у Казахстана расследования. В том числе деятельности части силовиков, которые «сознательно провоцировали погромы и грабежи». Поэтому арестам и чисткам в соответствующих структурах, подчеркнул он, удивляться не стоит.

«Власть в Казахстане за неделю изменилась до неузнаваемости. Правящего тандема Токаев — Назарбаев больше нет. И сам первый президент, и его люди смещены с ключевых постов. Отныне вся власть в руках одного человека — действующего главы государства Токаева. Это необязательно свидетельствует о том, что Токаев и его окружение могли быть заинтересованы в кризисе. Но факт, что именно они стали в итоге главными выгодоприобретателями», — резюмировал Юсин.

Акции протеста в Казахстане начались с первых дней 2022 года. Первоначально протестовали жители двух городов: Жанаозен и Актау. Проживающие в них люди потребовали от правительства снижения цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей.

Дело в том, что с наступлением 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения, что привело к взлету цен не только на сам ресурс, но и почти все товары.

Руководство страны согласилось на требования митингующих, однако протесты это не остановило: акции недовольства начали разворачиваться и в других городах. В среду, 5 января, президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и взял на себя обязанности главы Совета безопасности, которые ранее исполнял первый президент республики Нурсултан Назарбаев.

Правительство на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. На всей территории страны ввели режим чрезвычайного положения сроком до 19 января.

Участники погромов предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых погибли десятки человек. По данным МВД республики, в ходе уличных беспорядков погибло уже 16 силовиков, еще около тысячи человек, это уже по информации ООН, получили ранения.

В ответ на это Токаев пообещал жесткие меры против протестующих и попросил о вводе в страну коллективного контингента ОДКБ. В МИД РФ оценили произошедшее в Казахстане как организованную извне попытку насильственным путем нарушить целостность государства.