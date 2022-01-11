Украина и Бразилия готовятся сотрудничать в оборонной сфере
Украина и Бразилия готовятся сотрудничать в оборонной сфере
© РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк
По итогам мероприятия МИД латиноамериканской страны сообщил, что Бразилия выступает за мирное разрешение кризиса на востоке Украины на основе Минских соглашений.

«Министр Франса подчеркнул, что Бразилия по-прежнему выступает за взаимоприемлемое решение в соответствии с положениями резолюции 2202 (2015) Совета Безопасности ООН, которая предусматривает, что решение кризиса может быть достигнуто только мирными средствами и зависит от реализации различных мер по деэскалации, предусмотренных минскими соглашениями», — говорится в материале.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против Донецкой и Дуганской Народных Республик, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве.

Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины.

 