Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава министерства иностранных дел (МИД) Бразилии Карлус Франса на переговорах затронули ситуацию на востоке Украины. Об этом говорится 11 января в Twitter внешнеполитического ведомства Бразилии

Украина и Бразилия готовятся сотрудничать в оборонной сфере © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

«Министр Франса подчеркнул, что Бразилия по-прежнему выступает за взаимоприемлемое решение в соответствии с положениями резолюции 2202 (2015) Совета Безопасности ООН, которая предусматривает, что решение кризиса может быть достигнуто только мирными средствами и зависит от реализации различных мер по деэскалации, предусмотренных минскими соглашениями», — говорится в материале.

Com referência à situação no leste da Ucrânia, o Itamaraty esclarece que o Ministro França e o Secretário Blinken trocaram impressões e expressaram suas respectivas posições nacionais. pic.twitter.com/VnzVyVLJsQ — Itamaraty Brasil 🇧🇷 (@ItamaratyGovBr) January 10, 2022

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против Донецкой и Дуганской Народных Республик, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве.

Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины.