Замгоссекретаря США Виктория Нуланд и старший советник по глобальной энергобезопасности в госдепе Амос Хохштейн заявили сенаторам-демократам о несогласии администрации американского президента с санкциями против «Северного потока - 2». Об этом 10 января сообщил корреспондент Politico Эндрю Дезидерио в Twitter

Американский сенатор раскритиковал санкции против «Северного потока - 2» © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк Виктория Нуланд и Амос Хохштейн прямо сейчас проводят брифинг для группы сенаторов-демократов, рассказывая о несогласии администрации с законопроектом Теда Круза о санкциях в отношении "Северного потока — 2"», — написал журналист.

Сенатор Крис Мерфи, как сообщает Дезидерио, раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за поддержку законопроекта.

«Часто он неправильно понимает американскую политику. Я думаю, что для него было бы лучше остаться в стороне от этого. Это не очень хорошая политика для США, позволяющая Теду Крузу оторвать нас от наших трансатлантических партнеров», — считает сенатор.

Ранее сообщалось, что представители демократической партии сената США оказались в «неудобном» положении из-за голосования о введении санкций против российского газопровода «Северный поток — 2»: либо выступить против президента США Джо Байдена, либо проголосовать против санкций.

Голосование должно стать частью сделки по утверждению номинаций президента США на посты в Госдепе. Республиканцы обещали тормозить утверждение номинантов в том случае, если против газопровода не будут введены санкции.