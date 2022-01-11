На Украине объяснили, почему 9 января развернули на своей границе российского блогера Даню Милохина. Об этом 10 января написал LIGA.net со ссылкой на источник в правоохранительных органах

«Он (Милохин — ред.) не смог подтвердить цель своего путешествия в Украину, поэтому получил отказ во въезде», — сообщает СМИ.

При этом источник журналистов уточнил, что нарушения закона Украины в виде посещения Крыма или соответствующих высказываний за Милохиным не числятся, в противном случае блогер получил бы 3-летний запрет на въезд в страну, но этого не произошло.

«Ты нам не враг!»: украинские пользователи вступились за опального Милохина © Даня Милохин,Инстаграм Даня Милохин — российский музыкант, тиктокер. В сети TikTok у 20-летнего блогера более 16 миллионов подписчиков. По словам самого Милохина, его ежемесячный заработок составляет примерно 2 миллиона рублей.

При этом большую часть детства блогер воспитывался в детском доме вместе со своим старшим братом. Дети оказались там после того, как их отец спился и умер, а мать бросила. Через 10 лет из детского дома мальчиков забрала приемная семья.