Введение санкций против газопровода «Северный поток - 2» является «авантюрой меркантилизма», которая может навредить международному сотрудничеству. Об этом 10 января заявил американский сенатор Рэнд Пол в статье для журнала American Conservative

«Вводить санкции не имело смысла». Когда в ЕС сами попросят запустить «Северный поток — 2» © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«Эмбарго часто описывается, особенно страной, на которую наложено эмбарго, как акт войны. Многие историки говорят, что эмбарго США 1807 года в конечном итоге привело к войне 1812 года <…> Некоторые историки также обвиняют в последовавшей войне эмбарго США в отношении Японии в 1941 году. Франклин Рузвельт захватил все активы Японии, и страна потеряла доступ к большей части своей международной торговли и более 80% импортируемой нефти. Фактически, по крайней мере, с точки зрения Японии, эмбарго было актом войны», — отметил сенатор.

Политик написал, что сторонники эмбарго и санкций по-прежнему требуют большего, приводя в пример Иран, которого ограничительные меры привели за стол переговоров. По мнению Пола, этому способствовала «политика пряника, а не кнута», а взаимовыгодная торговля в сочетании с мощным военным сдерживанием являются лучшим залогом мира.

«Наше взаимодействие с Ираном должно пролить свет на сегодняшние дебаты по поводу санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2» из России в Германию. Но тень меркантилизма затемняет свет опыта. Противники газопровода, что неудивительно, в основном из государств, конкурирующих в продаже природного газа. Признание того, что эти дебаты лишь поверхностно касаются национальной безопасности и на самом деле больше касаются провинциального протекционизма, помогает нам лучше понять динамику», — указал сенатор.

Недавно замгоссекретаря США Виктория Нуланд и старший советник по глобальной энергобезопасности в госдепе Амос Хохштейн заявили сенаторам-демократам о несогласии администрации американского президента с санкциями против «Северного потока — 2».