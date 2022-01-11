США не позволят никому закрыть дверь НАТО для какой-либо страны. Об этом 10 января сообщила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на брифинге по итогам переговоров России и США по гарантиям безопасности, передает РИА Новости

«Россия жестко предупредила США» - Рябков описал переговоры в Женеве тремя словами © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Она подчеркнула, что Штаты не будут обсуждать вопросы, касающиеся других стран без их участия.

«Мы привержены тому, чтобы вести консультации и поддерживать координацию с нашими союзниками и партнерами по двусторонним вопросам», — отметила Шерман.

Накануне вечером завершилась российско-американская встреча по стратегической стабильности в Женеве. Поводом для переговоров послужил проект договора о гарантиях безопасности, который Москва направила Вашингтону и его союзникам в декабре. В частности, документ включает положения о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, об отказе от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и о сокращении числа военных учений.

Переговоры о гарантиях безопасности пройдут в три этапа: через два дня после встречи в Женеве, 12 января, в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а на следующий день — консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.