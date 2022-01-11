Историк и политолог Сергей Станкевич ответил на вопросы журналистов издания Украина.ру о событиях в Казахстане. В частности, эксперт прокомментировал, каким образом протесты в стране, вылившиеся в мятеж, скажутся на жизни русских на территории этого государства

«По разным оценкам, на 2022 год в Казахстане проживают примерно 3,5 миллиона русских, это 18,4% от общего населения Республики. Перед самым распадом СССР русских в Казахской ССР было в два раза больше — около 40% населения. В Северо-Казахстанской и Костанайской областях русских и сейчас больше 40%, а в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской и Акмолинской — более 30%», — пояснил эксперт.

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Политолог предположил, что события начала 2022-го не навредят русским в Казахстане, а наоборот, могут качнуть весы в их сторону.

Станкевич выразил надежду, что в ходе анонсированных ранее президентом республики Касым-Жомарт Токаевым статус русских в стране как второй по численности этнокультурной общины будет надежно закреплен в законах.

Полностью интервью с Сергеем Станкевичем можно прочитать здесь.

Акции протеста в Казахстане начались с первых дней 2022 года. Первоначально протестовали жители двух городов: Жанаозен и Актау. Проживающие в них люди потребовали от правительства снижения цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей.

Дело в том, что с наступлением 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения, что привело к взлету цен не только на сам ресурс, но и почти все товары.

Руководство страны согласилось на требования митингующих, однако протесты это не остановило: акции недовольства начали разворачиваться и в других городах. В среду, 5 января, президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и взял на себя обязанности главы Совета безопасности, которые ранее исполнял первый президент республики Нурсултан Назарбаев.

Правительство на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. На всей территории страны ввели режим чрезвычайного положения сроком до 19 января.

Участники погромов предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых погибли десятки человек. По данным МВД республики, в ходе уличных беспорядков погибло уже 16 силовиков, еще около тысячи человек, это уже по информации ООН, получили ранения.

В ответ на это Токаев пообещал жесткие меры против протестующих и попросил о вводе в страну коллективного контингента ОДКБ. В МИД РФ оценивают происходящее в Казахстане как организованную извне попытку насильственным путем нарушить целостность государства.