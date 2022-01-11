Миротворческая миссия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане, в основном взятая на себя Россией - исторический и политический прецедент, который покажет всему мировому сообществу реальное положение дел и расклад сил. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал историк и политолог Сергей Станкевич

«ОДКБ впервые в своей истории осуществила миротворческую акцию, отправив в Казахстан временный контингент скромной численностью около 2500 человек. Была продемонстрирована впечатляющая оперативность: запрос на помощь — принятие решения — начало ввода контингента — все в течение одних суток!» — сказал Станкевич.

США боится интеграции РФ со странами СНГ - Шхагошев © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

«Аналогий с вторжениями в Венгрию и Чехословакию нет никаких даже близко. В тех странах действительно были демократические движения с авторитетными лидерами, программами вполне разумных реформ, осуществляемых через парламенты. Их тупо подавили, навязав утопические проекты казарменного социализма, которые держались на насилии и позже закономерно провалились. Ничего подобного в Казахстане не происходит», — заявил политолог.

Сравнения с ситуацией в Афганистане эксперт также опроверг, напомнив, что Россия не собирается прибегать к «оккупации», а миротворцы ОДКБ на территории Казахстана не участвуют в боевых операциях по преодолению мятежа или зачистке территорий, а исключительно охраняют жизненно важные объекты.

«Их присутствие дало несколько правильных сигналов. Мятежникам — что дело безнадежно, силового сноса власти не будет, пора сдаваться или прятаться. Казахстанским силовикам — что колебания, выжидание и торговля лояльностью бессмысленны, надо воевать за законную власть, иначе худо будет.

Странам-участницам ОДКБ — что заложен важный прецедент по коллективной обороне не только от прямых интервенций, но и от цветных революций. Ну и коллективному Западу — что пугающая их «сфера влияния России» создана и с ней придется считаться», — сказал Станкевич.

Лучшим финалом, поставившим правильную политическую точку в этом вопросе, уверен историк, будет красивый уход миротворцев из Казахстана «без единого выстрела».

Полностью интервью с Сергеем Станкевичем можно прочитать здесь.

Акции протеста в Казахстане начались с первых дней 2022 года. Первоначально протестовали жители двух городов: Жанаозен и Актау. Проживающие в них люди потребовали от правительства снижения цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей.

Дело в том, что с наступлением 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения, что привело к взлету цен не только на сам ресурс, но и почти все товары.

Руководство страны согласилось на требования митингующих, однако протесты это не остановило: акции недовольства начали разворачиваться и в других городах. В среду, 5 января, президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и взял на себя обязанности главы Совета безопасности, которые ранее исполнял первый президент республики Нурсултан Назарбаев.

Правительство на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. На всей территории страны ввели режим чрезвычайного положения сроком до 19 января.

Участники погромов предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых погибли десятки человек. По данным МВД республики, в ходе уличных беспорядков погибло уже 16 силовиков, еще около тысячи человек, это уже по информации ООН, получили ранения.

В ответ на это Токаев пообещал жесткие меры против протестующих и попросил о вводе в страну коллективного контингента ОДКБ. В МИД РФ оценивают происходящее в Казахстане как организованную извне попытку насильственным путем нарушить целостность государства.