Последний - седьмой - сезон «Сватов» многие поклонники назвали худшим. Возможно, причиной оказались завышенные ожидания, которые у людей накопились за 8 лет с момента выхода шестой части фильма. Но может быть и другая причина - содержательная, об этом на днях написала «Киноафиша»

Украину ждут сильные морозы: что обещают синоптики © РИА Новости, Яков Андреев / Перейти в фотобанк Анатолием Васильевым. Он давно покинул проект, так как разошелся во взглядах с авторами картины. Артист просил включить в комедию больше драматических моментов и теперь его услышали.

Например, Иван Будько рассказал внучке Жене, как он чуть не разошелся с ее бабушкой, когда увлекся учительницей дочери. Финальную серию многие зрители и вовсе оценили как трагическую, когда герои фильма вспоминали, как прошла жизнь.

Есть у фанатов ленты и претензии по музыкальному оформлению нового сезона. Речь о песне барда Олега Митяева «Повзрослели наши дети».

«Саундтрек вообще дно, то старые мелодии появляются, то их нет, играет ерунда какая-то на уровне музыки из "Ералаша". Из песен только на Митяева раскошелились», «А я вообще не удивилась, когда увидела Митяева, подумала, это же логично, где жена, там и муж. Наверное, договорились с авторами сериала», — прокомментировали зрители.

Певец Митяев приходится мужем актрисе Марине Есипенко, которая в седьмом сезоне сыграла мать иностранца Джека — возлюбленного Жени.

Зрители ждали 7-й сезон сериала очень долго, предыдущие серии вышли в 2013 году, но выпустить новые у коллектива фильма никак не получалось: то мешали политические события, то пандемия. Однако все препятствия были преодолены и картина увидела свет в конце декабря 2021 года. Причем даже на Украине она вышла на русском языке.