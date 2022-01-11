Политика Киева может стать для России и Белоруссии серьезной проблемой, поэтому украинским вопросом нужно заниматься вплотную. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал белорусский политолог Алексей Дзермант

«Украиной нужно всерьез заниматься. Я не говорю только о каких-то военных решениях, но о решениях по всему спектру — от информационного воздействия и до работы с политическими силами, которые нужно в той или иной форме поддерживать в Украине», — считает эксперт.

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«Нужна активная политика. Ну, в том числе, наверное, и военные решения, если украинское руководство будет вести такую деструктивную политику и устраивать провокации в Донбассе, в Крыму или в направлении Белоруссии», — подытожил Дзермант.

Полностью интервью с Алексеем Дзермантом можно прочитать здесь.