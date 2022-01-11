Историк и политолог Сергей Станкевич ответил на ряд вопросов журналистов издания Украина.ру, в частности, он прокомментировал действия казахстанской полиции во время уличных беспорядков и перестрелок

США боится интеграции РФ со странами СНГ - Шхагошев © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

«Некоторые силовики, даже на самом высоком уровне, прямо содействовали мятежникам. Хотя нельзя исключать и вынужденное отступление полиции, особенно местной, перед превосходящей силой. У провинциальной полиции положение всегда крайне уязвимое», — констатировал политолог.

При этом он подчеркнул, что новая, «с иголочки», национальная гвардия, « провалилась полностью, на кадрах хроники она выглядит растерянно и беспомощно».

«Отдельная тема, достойная специального расследования — роль в событиях исламистского подполья, а также зарубежных организаторов цветных революций вроде казахского олигарха-эмигранта Мухтара Аблязова, штаб которого находится в Киеве», — сказал эксперт.

Полностью интервью с Сергеем Станкевичем можно прочитать здесь.

Акции протеста в Казахстане начались с первых дней 2022 года. Первоначально протестовали жители двух городов: Жанаозен и Актау. Проживающие в них люди потребовали от правительства снижения цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей.

Дело в том, что с наступлением 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения, что привело к взлету цен не только на сам ресурс, но и почти все товары.

Руководство страны согласилось на требования митингующих, однако протесты это не остановило: акции недовольства начали разворачиваться и в других городах. В среду, 5 января, президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и взял на себя обязанности главы Совета безопасности, которые ранее исполнял первый президент республики Нурсултан Назарбаев.

Правительство на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. На всей территории страны ввели режим чрезвычайного положения сроком до 19 января.

Участники погромов предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых погибли десятки человек. По данным МВД республики, в ходе уличных беспорядков погибло уже 16 силовиков, еще около тысячи человек, это уже по информации ООН, получили ранения.

В ответ на это Токаев пообещал жесткие меры против протестующих и попросил о вводе в страну коллективного контингента ОДКБ. В МИД РФ оценивают происходящее в Казахстане как организованную извне попытку насильственным путем нарушить целостность государства.