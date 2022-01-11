Историк и политолог Сергей Станкевич прокомментировал события, происходившие в Казахстане с начала 2022 года, когда по разным данным в стране во время уличных беспорядков и перестрелок погибло несколько десятков человек, в том числе силовики и около тысячи были ранены

«Это был локальный социальный протест, переросший в вооруженный мятеж с целью свержения правящего тандема Токаев-Назарбаев. Мирные акции протеста, вспыхнувшие 2 января в Мангистауской области Казахстана на экономической основе по поводу роста цен на автогаз, к 5 января были превращены в вооруженный мятеж, охвативший почти все крупнейшие города страны», — сказал политолог.

Совпадение? Посол РФ связал беспорядки в Казахстане с уходом американских войск из Афганистана © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Полностью интервью с Сергеем Станкевичем можно прочитать здесь.

Акции протеста в Казахстане начались с первых дней 2022 года. Первоначально протестовали жители двух городов: Жанаозен и Актау. Проживающие в них люди потребовали от правительства снижения цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей.

Дело в том, что с наступлением 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения, что привело к взлету цен не только на сам ресурс, но и почти все товары.

Руководство страны согласилось на требования митингующих, однако протесты это не остановило: акции недовольства начали разворачиваться и в других городах. В среду, 5 января, президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и взял на себя обязанности главы Совета безопасности, которые ранее исполнял первый президент республики Нурсултан Назарбаев.

Правительство на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. На всей территории страны ввели режим чрезвычайного положения сроком до 19 января.

Участники погромов предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых погибли десятки человек. По данным МВД республики, в ходе уличных беспорядков погибло уже 16 силовиков, еще около тысячи человек, это уже по информации ООН, получили ранения.

В ответ на это Токаев пообещал жесткие меры против протестующих и попросил о вводе в страну коллективного контингента ОДКБ. В МИД РФ оценивают происходящее в Казахстане как организованную извне попытку насильственным путем нарушить целостность государства.