Депутат ГД РФ, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин выразил мнение, что российскому законодательству не хватает более четкой формулировки понятия «соотечественники», которая позволила бы решить вопрос объединения русского народа

«Мне не кажется, что он (законопроект — ред.) всерьез меняет нашу миграционную политику. Я не удовлетворен этим законопроектом, поскольку целый ряд вещей, которые мы надеялись увидеть в этом законопроекте, не нашли в нем отражения. Они изложены также, как и в предыдущем законодательстве о гражданстве», — сказал Затулин.

Он пояснил, что в статьях законопроекта ни разу не употребляется понятие «соотечественники», формулировка которого принципиальна важна для объединения русского народа, поскольку границы проживания русских не ограничиваются территорией РФ.

«Мы таким образом отсекаем большую категорию людей. Мы же не можем считать жителей Донецка и Луганска жителями в границах РФ, уже не говоря о Киргизии, где живут Семиреченские казаки, о Казахстане или Кавказе», — подчеркнул Затулин.

Полностью интервью с Константином Затулиным можно прочитать здесь.