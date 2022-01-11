Крупные державы - Россия, США и Китай - становятся заложниками происходящего в малых и средних государствах, а повестку сегодня задают такие страны как Украина, Северная Корея, Иран, Сирия, Афганистан, Казахстан. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал президент Центра глобальных интересов (Вашингтон) Николай Злобин

«Новый миропорядок привнес очень высокую степень неопределенности и невозможности прогнозировать будущее даже в краткосрочной перспективе. Появилось много факторов, которые были нам не известны еще 3 десятилетия назад. Большие страны как Россия и США стали очевидными заложниками развития событий в малых и средних странах.

По его мнению, политика больших стран а именно России, США и Китая в связи с новыми условиями превратилась в политику тактического реагирования на происходящее в мире. Это значит, пояснил специалист, что теперь от российско-американских отношенийзависит куда меньше, чем в годы холодной войны, поэтому видеть в их потеплении рецепт глобальной стабильности — ошибка.

Политика глобализации, которая господствовала последние 30 лет, считает Злобин привела к тому что сейчас мир переживает период суверенизации государств, который в корне может изменить расклад сил.

Полностью интервью с Николаем Злобиным можно прочитать здесь.