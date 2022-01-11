«Фундаментальные основы российско-американских отношений лежат вне деятельности конкретного американского президента. Национальные интересы обеих стран и их понимание этих интересов довольно сильно расходятся и ни [президент РФ Владимир] Путин, ни [президент США Джо] Байден не в состоянии этот факт изменить.
Президенты могут повлиять на тактику взаимных отношений, на методы, которые осуществляются внешней политикой в отношении той или иной страны, но изменить понимание национальных интересов они не в состоянии», — сказал Злобин.
Однако, подчеркнул он, стиль первого года работы все же кое-что да значит. В частности, за 12 месяцев вновь избранный американский лидер выясняет, что он может на самом деле делать, а что выходит за пределы его возможностей и компетенций.
«В Америке сформирован довольно жесткий консенсус в элите в отношении России. В России сформирован не менее жесткий консенсус в отношении Соединенных Штатов Америки. И президентам его не преодолеть. В основе этого консенсуса лежит глубочайшее недоверие, которое накопилось за последние десятилетия.
И это недоверие может не позволить в обозримом будущем существенно изменить природу этих отношений. Даже если стороны начнут действовать абсолютно искренне и открыто, говорить друг с другом честно и без задних планов, мыслей, то недоверие будет превращать все это в труху», — заявил эксперт.
С другой стороны, подчеркнул он, у обеих сторон есть понимание, что вольно или невольно оба государства являются гарантами безопасности друг друга, а значит есть и понимание, что диалог необходим, вот только «как его сегодня превратить в реальную политику, никто не знает».
«Современный мир гораздо более сложный и противоречивый, чем мир периода холодной войны», — подытожил Злобин.
Полностью интервью с Николаем Злобиным можно прочитать здесь.