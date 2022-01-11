Украина удерживается только за счет того, что она нужна внешним силам как некий символ. Как только тема Ukraine перестанет мелькать на CNN или в New-York Times, там потихонечку начнется развал. Об этом рассказал американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: кто он © Нина Зотина

«Какие-то части попадут в орбиту России, какие-то части попадут в орбиту других стран, какие-то ее части станут зонами постоянного вялотекущего конфликта. Что, мы не знаем, как страны в центре Европы распадаются, когда нет основного стержня существования? Знаем», — констатировал Дробницкий.

Сейчас Украина — это постоянная точка для риторики, переговоров и противоборства кланов внутри Вашингтона. Как только необходимость в ней пропадает, все пойдет естественным путем. Несостоявшееся государство Украина распадется, уверен политолог.

Сколько для этого времени понадобится, сказать трудно, но ресурсов там хватать не будет, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.