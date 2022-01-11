Власти Украины прекрасно понимают, что если США бросили Афганистан (а это был их основной союзник вне НАТО), то их тоже бросят, поэтому они нервничают, хотя прекрасно понимают, что это уже совсем нерешаемый вопрос, ни для Запада, ни для киевской элиты, созданной в 2014 году абсолютно искусственно, подчеркнул эксперт.
«Какие-то части попадут в орбиту России, какие-то части попадут в орбиту других стран, какие-то ее части станут зонами постоянного вялотекущего конфликта. Что, мы не знаем, как страны в центре Европы распадаются, когда нет основного стержня существования? Знаем», — констатировал Дробницкий.
Сейчас Украина — это постоянная точка для риторики, переговоров и противоборства кланов внутри Вашингтона. Как только необходимость в ней пропадает, все пойдет естественным путем. Несостоявшееся государство Украина распадется, уверен политолог.
Сколько для этого времени понадобится, сказать трудно, но ресурсов там хватать не будет, заключил собеседник издания.
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