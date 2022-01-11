Вашингтон может еще раз покачать юго-западное направление. Но это определяется не столько геополитическими задачами, сколько разборками внутри США. Все остальное в этом проекте «Украина» уже отыграно. Об этом рассказал американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: кто он © Нина Зотина Сергей Рябков по итогам встречи с первым замгоссекретаря США Уэнди Шерман в Женеве.

Если бы речь шла о чистой геополитике и США не нужно было бы решать аппаратные задачи, все это дело с Украиной уже давно бросили бы, но это сложно сделать, указал эксперт.

«Люди в Киеве прекрасно понимают, что их вот-вот кинут. Если США Афганистан кинули (а это был их основной союзник вне НАТО), то и их кинут. Мест в самолете тоже на всех не хватит. Поэтому все нервничают, хотя прекрасно понимают, что это уже совсем нерешаемый вопрос, ни для Запада, ни для киевской элиты, созданной в 2014 году абсолютно искусственно», — констатировал Дробницкий.

Украина удерживается только за счет того, что она нужна внешним силам как некий символ. Как только тема Ukraine перестанет мелькать на CNN или в New-York Times, там потихонечку начнется развал, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.