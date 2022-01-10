Причиной, как сообщает украинской издание «Вести», стал зреющий полицейский бунт: «копы (жаргонная название сотрудников правоохранительных органов – Прим.ред.) увольняются из-за низких зарплат».
Издание в качестве доказательства того, что сотрудники органов внутренних дел готовы к забастовке привели случай, когда в городе Токмаке Запорожской области полицейские написали заявления об увольнении. Об этом сообщил Игорь Мосийчук, однако данная информация впоследствии была опровергнута руководством Национальной полиции.