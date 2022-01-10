В украинском парламенте был зарегистрирован законопроект об увеличении денежного обеспечения полицейских. Документ инициирован депутатом и заместителем председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности Григорием Мамкой («Оппозиционная платформа – За жизнь»)

Причиной, как сообщает украинской издание «Вести», стал зреющий полицейский бунт: «копы (жаргонная название сотрудников правоохранительных органов – Прим.ред.) увольняются из-за низких зарплат». Издание в качестве доказательства того, что сотрудники органов внутренних дел готовы к забастовке привели случай, когда в городе Токмаке Запорожской области полицейские написали заявления об увольнении. Об этом сообщил Игорь Мосийчук, однако данная информация впоследствии была опровергнута руководством Национальной полиции.