Замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков назвал три ключевых аспекта, без которых дальнейшие консультации с США по безопасности не имеют смысла. Его слова приводит «Интерфакс» 10 января

В этот день российская делегация провела встречу с представителями США по вопросам безопасности, которая длилась восемь часов. Представитель Вашингтона Уэнди Шерман заявила, что консультации прошли в формате дискуссии, а не переговоров.

«Объяснили, почему получение правовых гарантий нерасширения НАТО это абсолютный императив, почему нам в обязательном порядке надо получить правовые гарантии неразмещения у российских рубежей соответствующих ударных средств, которые могут поражать цели на нашей территории, и почему мы ставим вопрос о том, почему НАТО должна по большому счету отказаться от того материального освоения территорий вступивших в НАТО государств за период после 1997 года», — цитирует агентство Рябкова.