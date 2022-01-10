В этот день российская делегация провела встречу с представителями США по вопросам безопасности, которая длилась восемь часов. Представитель Вашингтона Уэнди Шерман заявила, что консультации прошли в формате дискуссии, а не переговоров.
«Объяснили, почему получение правовых гарантий нерасширения НАТО это абсолютный императив, почему нам в обязательном порядке надо получить правовые гарантии неразмещения у российских рубежей соответствующих ударных средств, которые могут поражать цели на нашей территории, и почему мы ставим вопрос о том, почему НАТО должна по большому счету отказаться от того материального освоения территорий вступивших в НАТО государств за период после 1997 года», — цитирует агентство Рябкова.
Он также рассказал, что американской стороне доходчиво объяснили, что «без продвижения по этим трем ключевым, неотменимым, неотъемлемым, необходимым для нас направлениям, работа по другим аспектам, при всей ее важности, будет под вопросом».