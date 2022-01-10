Украинский депутат Верховной Рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Алексей Ковалев не имеет собственного жилья, однако приобрел телевизионный канал, сообщило местное интернет-издание «Бабель» со ссылкой на слова самого политика

«Я купил на себя, точнее на родителей, а родители мне подарили», — раскрыл нехитрую схему завладения СМИ украинский политик.

Украинские депутаты подрались посреди дороги в Бердянске © Simon Peter Tiu / flickr

При этом, согласно декларации Ковалева, в его собственности не находится ни одно жилье, он вынужден просить родственников приютить его.

Интересно, что Ковалев официально владеет автомобилем BMW стоимостью 2,7 млн грн (7,4 млн рублей).

При этом в конце ноября он уже на другой машине — по данным полиции, это был Mercedes-Benz — протаранил грузовик MAN на автотрассе Киев-Одесса.