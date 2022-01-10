«Я купил на себя, точнее на родителей, а родители мне подарили», — раскрыл нехитрую схему завладения СМИ украинский политик.
О приобретении им «4 канала», вещающего по всей территории Украины, стало известно в конце декабря. Тогда же называлась сумма сделки — 4,363 млн грн (почти 12 млн рублей).
При этом, согласно декларации Ковалева, в его собственности не находится ни одно жилье, он вынужден просить родственников приютить его.
Интересно, что Ковалев официально владеет автомобилем BMW стоимостью 2,7 млн грн (7,4 млн рублей).
При этом в конце ноября он уже на другой машине — по данным полиции, это был Mercedes-Benz — протаранил грузовик MAN на автотрассе Киев-Одесса.