«Я купил на себя, точнее на родителей, а родители мне подарили», — раскрыл нехитрую схему завладения СМИ украинский политик.  

Украинские депутаты подрались посреди дороги в Бердянске
Украинские депутаты подрались посреди дороги в Бердянске
© Simon Peter Tiu / flickr
О приобретении им «4 канала», вещающего по всей территории Украины, стало известно в конце декабря. Тогда же называлась сумма сделки — 4,363 млн грн (почти 12 млн рублей).

При этом, согласно декларации Ковалева, в его собственности не находится ни одно жилье, он вынужден просить родственников приютить его.

Интересно, что Ковалев официально владеет автомобилем BMW стоимостью 2,7 млн грн (7,4 млн рублей).

При этом в конце ноября он уже на другой машине — по данным полиции, это был Mercedes-Benz — протаранил грузовик MAN на автотрассе Киев-Одесса.