Глава делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» в Верховной раде Егор Чернев сказал, что РФ может признать Луганскую и Донецкую Народные Республики, если переговоры по безопасности с США окажутся провальными

10 января в Женеве прошла встреча представителей России и США, на которой обсуждались вопросы стратегической безопасности. Официальные комментарии сторон об итогах консультаций пока не обнародовались.

«Если переговоры между США и Россией окажутся провальными, Москва может признать независимость так называемых ЛНР и ДНР. Проект соответствующего постановления уже подготовлен и может быть рассмотрен в Госдуме в ближайшее время», — сообщил украинский политик на своей странице в Facebook.

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Ранее украинский политолог Михаил Погребинский отмечал, что Соединенные Штаты намерены максимально затягивать переговоры с Россией, не давая при этом никаких конкретных обещаний или гарантий, на чем настаивает Москва.

Вследствие этого Россия первой выйдет из переговорного процесса с Вашингтоном и может прибегнуть к действиям, которые будут неприятны как США, так и Украине.