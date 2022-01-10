10 января в Женеве прошла встреча представителей России и США, на которой обсуждались вопросы стратегической безопасности. Официальные комментарии сторон об итогах консультаций пока не обнародовались.
«Если переговоры между США и Россией окажутся провальными, Москва может признать независимость так называемых ЛНР и ДНР. Проект соответствующего постановления уже подготовлен и может быть рассмотрен в Госдуме в ближайшее время», — сообщил украинский политик на своей странице в Facebook.
Он считает, что признание ДНР и ЛНР разрушит минские соглашения по урегулированию в Донбассе и позволит Москве больше помогать непризнанным пока республикам.
Ранее украинский политолог Михаил Погребинский отмечал, что Соединенные Штаты намерены максимально затягивать переговоры с Россией, не давая при этом никаких конкретных обещаний или гарантий, на чем настаивает Москва.
Вследствие этого Россия первой выйдет из переговорного процесса с Вашингтоном и может прибегнуть к действиям, которые будут неприятны как США, так и Украине.