Роменский суд Сумской области приговорил гражданина Украины к выплате штрафа в 4250 гривен за лайк, поставленный в соцсети изображению с флагом России и гербом СССР. Об этом 10 января сообщается на сайте суда

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Сторона обвинения квалифицировала действие как «распространение материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью наcильственной смены или свержения конституционного cтроя или захвата государственной власти».

Сообщается, что мужчина признал свою вину и выплатит штраф 4 250 гривен и расходы на судебную экспертизу стоимостью 6 537 гривен.

В 2015 году на Украине вступил в силу закон о декоммунизации, приравнявший символику СССР к нацистской.

За использование и демонстрацию советской символики заводят уголовные дела — например, за использование флагов СССР или георгиевских ленточек на праздничных акциях 8 и 9 мая, футболки и ушанки с гербом.