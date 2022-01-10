Обвиняемый лайкнул в соцсети Одноклассники и репостнул на своей странице изображение с советским гербом, флагами России, Белоруссии и Украины и подписью «один народ». На украинца завели уголовное дело.
Сторона обвинения квалифицировала действие как «распространение материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью наcильственной смены или свержения конституционного cтроя или захвата государственной власти».
Сообщается, что мужчина признал свою вину и выплатит штраф 4 250 гривен и расходы на судебную экспертизу стоимостью 6 537 гривен.
В 2015 году на Украине вступил в силу закон о декоммунизации, приравнявший символику СССР к нацистской.
За использование и демонстрацию советской символики заводят уголовные дела — например, за использование флагов СССР или георгиевских ленточек на праздничных акциях 8 и 9 мая, футболки и ушанки с гербом.