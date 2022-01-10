Влияние Британии и США на кризис вокруг Украины куда сильнее, чем влияние Германии. Это мы видели и в том, как обстояли дела в бытность канцлером Ангелы Меркель. Об этом рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Андрей Мельник в интервью немецким СМИ призвал правительство страны срочно обеспечить Украину оборонительными вооружениями. В свою очередь представитель МИД ФРГ Андреа Зассе отметила, что Германия поддерживает Украину в военной сфере, не касающейся поставок оружия — в строительстве военных госпиталей, подготовке медицинских аппаратов и военно-санитарных материалов.

Германия — участник «нормандского формата», но для нынешнего канцлера Олафа Шольца это не приоритетный вопрос, указал эксперт.

«В 2014-2015 годах Германия не хотела повторения Югославии и была более активна, но в последнее время ее активность и степень влияния в урегулировании проблемы Донбасса не высока», — пояснил Золотарев.

Нынешняя власть Украины не хочет и не может выполнить Минские соглашения. В этом заключается проблема. А США могут сколько угодно говорить и подчеркивать безальтернативность Минских соглашений, но при этом вряд ли что-то изменится, заключил собеседник издания.

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