Чехия разрабатывает меры военной помощи Украине и координирует действия с другими членами НАТО, заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в интервью чешскому изданию Respekt, опубликованном 10 января

Посольство Украины в Чехии натравило полицию на украинцев © Facebook, Артем Марчевский

«На национальном уровне Чехия сосредоточена на укреплении собственной устойчивости к последствиям действий России и на двустороннем усилении помощи Украине в ряде областей, включая военное сотрудничество, и более широких реформах, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», — сказал Липавски.

Министр добавил, что стратегия Чехии построена на усилении сдерживания и обороны на восточном фланге альянса и на четком информировании о серьезных последствиях для России, в том числе посредством новых «существенных санкций».

Ранее правительство Германии подтвердило отказ от предоставления военной помощи Украине.