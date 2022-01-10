По словам главы МИД Чехии, страна сейчас координирует свои действия по «сдерживанию дальнейшей российской агрессии» против Украины с другими союзниками по НАТО.
«На национальном уровне Чехия сосредоточена на укреплении собственной устойчивости к последствиям действий России и на двустороннем усилении помощи Украине в ряде областей, включая военное сотрудничество, и более широких реформах, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», — сказал Липавски.
Министр добавил, что стратегия Чехии построена на усилении сдерживания и обороны на восточном фланге альянса и на четком информировании о серьезных последствиях для России, в том числе посредством новых «существенных санкций».
Ранее правительство Германии подтвердило отказ от предоставления военной помощи Украине.