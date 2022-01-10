Понятно, что наличие горячей точки у самых границ России с большим количеством граждан РФ, чья жизнь постоянно подвергается опасности, рано или поздно придется ликвидировать, другое дело, как решить этот вопрос с наименьшими потерями, рассуждает эксперт.
«Например, совсем недавно пропали окончательные иллюзии относительно того, что Минские соглашения будут выполнены. Хотя раньше это была святая вещь. Мне они никогда не нравились, но мы их приняли, и всех убеждали, что «их надо выполнять», что «у нас есть европейские друзья», что «Россия не является стороной конфликта». Все эти уговоры ни к чему не приводили, но была иллюзия, что можно системно разговаривать с Западом. Как только эта иллюзия пропала, все покатилось в правильном направлении», — указал Дробницкий.
Вопрос в ликвидации украинской государственности не в скорости, он носит технический характер, сколько он займет времени, зависит от массы вещей. Но то, что вопрос решать придется, это точно, заключил собеседник издания.
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