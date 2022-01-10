У политического руководства России понимание, как реально обстоят дела в различных регионах Украины. Нужно учесть множество параметров, прежде чем рассуждать о том, нужно ли Москве намеренно разваливать Украину. Об этом рассказал американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: кто он © Нина Зотина

«Например, совсем недавно пропали окончательные иллюзии относительно того, что Минские соглашения будут выполнены. Хотя раньше это была святая вещь. Мне они никогда не нравились, но мы их приняли, и всех убеждали, что «их надо выполнять», что «у нас есть европейские друзья», что «Россия не является стороной конфликта». Все эти уговоры ни к чему не приводили, но была иллюзия, что можно системно разговаривать с Западом. Как только эта иллюзия пропала, все покатилось в правильном направлении», — указал Дробницкий.

Вопрос в ликвидации украинской государственности не в скорости, он носит технический характер, сколько он займет времени, зависит от массы вещей. Но то, что вопрос решать придется, это точно, заключил собеседник издания.

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