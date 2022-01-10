Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью немецким СМИ призвал правительство страны срочно обеспечить Украину оборонительными вооружениями.
«Могу только в очередной раз подчеркнуть, что правительство придерживается мнения, что конфликт там можно решить только политическими и дипломатическим средствами, не военными. В то же время федеральное правительство выступает за суверенитет, территориальную целостность, независимость Украины, они не подлежат сомнению», — заявила Хоффман.
В свою очередь представитель МИД ФРГ Андреа Зассе отметила, что Германия поддерживает Украину в военной сфере, не касающейся поставок оружия — в строительстве военных госпиталей, подготовке медицинских аппаратов и военно-санитарных материалов и т. п.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что главной целью Германии на данный момент является недопущение военной эскалации конфликта на Украине.
В России неоднократно предостерегали от поставок летального оружия Украине.
Правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель заблокировало приобретение Киевом оружия через НАТО.