Германия поддерживает суверенитет Украины, но не намерена поставлять Киеву оружие. Об этом сказала на брифинге 10 января заместитель официального представителя Кабмина ФРГ Кристиана Хоффман

Украинский посол потребовал от ФРГ поставлять Украине оружие © germany.mfa.gov.ua Андрей Мельник в интервью немецким СМИ призвал правительство страны срочно обеспечить Украину оборонительными вооружениями.

«Могу только в очередной раз подчеркнуть, что правительство придерживается мнения, что конфликт там можно решить только политическими и дипломатическим средствами, не военными. В то же время федеральное правительство выступает за суверенитет, территориальную целостность, независимость Украины, они не подлежат сомнению», — заявила Хоффман.

В свою очередь представитель МИД ФРГ Андреа Зассе отметила, что Германия поддерживает Украину в военной сфере, не касающейся поставок оружия — в строительстве военных госпиталей, подготовке медицинских аппаратов и военно-санитарных материалов и т. п.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что главной целью Германии на данный момент является недопущение военной эскалации конфликта на Украине.

В России неоднократно предостерегали от поставок летального оружия Украине.

Правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель заблокировало приобретение Киевом оружия через НАТО.