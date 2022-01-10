Президент Украины Владимир Зеленский 10 января разместил в Instagram фото первого рабочего дня в новом году, комментаторы разругали главу государства

Владимир Зеленский опубликовал фото за рабочим столом в офисе президента Украины в Киеве.

«Понедельник. Утро. Банковая. Начинаем новую рабочую неделю в новом 2022 году», — подписал Зеленский.

Часть украинских комментаторов поддержали президента, однако при этом многие оказались настроены критично.

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В частности, подписчики Зеленского отметили, что ему не удалось выполнить одно из первых обещаний — переместить президентскую администрацию из здания на Банковой, а вслед за этим — обещание закончить войну, улучшить жизнь граждан и т. д. «Переезд — не главное, главное — обещание, которое оказалось пшиком», — написали ему в комментариях.

По данным декабрьского соцопроса, Владимиру Зеленскому доверяют 38% опрошенных, не доверяют — 61%. Готовы проголосовать за него 23,5% определившихся с выбором украинцев.