Владимир Зеленский опубликовал фото за рабочим столом в офисе президента Украины в Киеве.
«Понедельник. Утро. Банковая. Начинаем новую рабочую неделю в новом 2022 году», — подписал Зеленский.
Часть украинских комментаторов поддержали президента, однако при этом многие оказались настроены критично.
«Картина под названием "думающий ни о чём": Украина, Ермак, 2022, айфон», «Ждем и надеемся, что наступит день мира и конец войны!», «Начните с цен на автогаз!! А то скоро будет как в Казахстане!!!», «Ахах, придумываем новый налог для граждан?» — прокомментировали пользователи соцсети.
В частности, подписчики Зеленского отметили, что ему не удалось выполнить одно из первых обещаний — переместить президентскую администрацию из здания на Банковой, а вслед за этим — обещание закончить войну, улучшить жизнь граждан и т. д. «Переезд — не главное, главное — обещание, которое оказалось пшиком», — написали ему в комментариях.
По данным декабрьского соцопроса, Владимиру Зеленскому доверяют 38% опрошенных, не доверяют — 61%. Готовы проголосовать за него 23,5% определившихся с выбором украинцев.