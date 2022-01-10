Печерский районный суд Киева 10 января продлил на два месяца домашний арест главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука по делу о поставках угля из Донбасса. Об этом сообщил депутат от этой политсилы Ренат Кузьмин в своем Telegram

Медведчук выходит на свободу? Прокуроры больше не просят домашний арест © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк (Олег) Белоцерковец только что продлил Медведчуку домашний арест до десяти месяцев при том, что по закону максимальный срок домашнего ареста не может превышать шесть месяцев», — написал Кузьмин.

Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста, который истекает в январе.

Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело — политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Позднее Медведчуку по этому делу была избрана мера пресечения в виде личных обязательств, он должен являться к следователю в суд по первому вызову, а также не покидать территорию Украины. Лидер партии подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.