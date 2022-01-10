Сделанное в 2008 году заявление о возможном членстве в НАТО Украины и Грузии было крупной стратегической ошибкой американской администрации. И США и РФ больше устроила бы нейтральная Украина, говорится в статье, опубликованной 8 декабря в американском издании The National Interest

«Поспешное и неподготовленное заявление на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году о возможном членстве в НАТО Украины и Грузии было крупной стратегической ошибкой, которую администрация Буша протолкнула, несмотря на сопротивление Германии и Франции», — указал автор статьи, американский политолог Стивен Сабо.

По его мнению, членство Украины в НАТО не отвечает интересам самих США, обязательства которых в области безопасности в Европе и на Ближнем Востоке уже являются чрезмерными. «Великий американский эксперимент рассыпался в прах». СМИ США о ситуации в Афганистане © REUTERS, Stringer

Учитывая недавний опыт в Афганистане, Вашингтону не нужно еще одно «нестабильное и коррумпированное» правительство в качестве союзника. Сейчас время холодного реализма, а не устаревшей ностальгии по американской исключительности, указывает Сабо.

Обзор американских СМИ, связанный с проходящими на этой неделе переговорами между Россией, с одной стороны, и США и НАТО, с другой, можно прочитать здесь