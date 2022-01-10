«Очень важно, с одной стороны, для Украины сохранить казахский рынок, а это более 300 миллионов долларов экспорта украинской продукции сельского хозяйства. Во-вторых, Казахстан остается одним из ключевых потенциальных поставщиков угля и газа на Украину, поэтому Киев сейчас занимает очень осторожную, в кои веки взвешенную позицию в этом вопросе, пытаясь не навредить экономике», — сказал Бортник.
Украина пока официально никак не комментировала ситуацию в Казахстане.
Протесты в Казахстане начались 2 января из-за стремительного роста цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов. К 5 января митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений была направлена армия. Президент Казахстана обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.