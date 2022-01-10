Американский политолог Стивен Сабо напомнил, что после Второй мировой войны Австрия, как и Германия, была поделена на западные и советскую зоны оккупации. И, в отличие от Германии, уже в пятидесятых годах страна стала единой и нейтральной и из неё были выведены советские и западные войска.
Автор предполагает, что подобное решение может сработать в отношении Украины.
«США и их западные партнёры могли бы выдвинуть российскому правительству предложение о том, чтобы обе стороны гарантировали нейтралитет Украины. Взамен Россия также согласится на украинскую государственность и нейтралитет и отведёт свои войска от границы с Украиной», — пишет Сабо
Обзор американских СМИ, связанный с проходящими на этой неделе переговорами между Россией, с одной стороны, и США и НАТО, с другой, можно прочитать здесь.